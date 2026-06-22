Как получить максимальную пенсию?

Максимальная пенсия составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть, по состоянию на 2026 год – 25 950 гривен, сообщает ПФУ.

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Чтобы получить максимальную пенсию, необходимо иметь значительный стаж (не менее 35 – 40 лет). Также чрезвычайно важен высокий размер заработной платы.

Отметим, что при расчетах учитываются именно официальные данные. То есть то, сколько человек получал по документам и какой у него стаж, согласно информации в реестрах.

Важно! Нынешняя формула для расчета пенсии: П = Зп × Кз × Кс. Где Зп – это средняя заработная плата в Украине за 3 календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсионной выплаты. Соответственно, этот показатель также играет важную роль при расчете пенсии.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию?

Для выхода на пенсию человек должен накопить минимально установленное количество стажа. Этот показатель зависит от возраста:

в 2026 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет минимум составляет 33 года страхового стажа;

минимум составляет 33 года страхового стажа; в 63 года — минимум 23 года страхового стажа;

— минимум 23 года страхового стажа; в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

При этом в настоящее время "полным" стажем считается показатель в 35 лет для мужчин. А для женщин это значение составляет 30 лет.

Напомним, минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 и 63 года изменится. Эти показатели будут ежегодно увеличиваться до 2028 года. При этом для 65 лет минимальный стаж в 15 лет останется без изменений.