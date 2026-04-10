Ці громадяни зможуть отримати максимальні пенсії: який законопроєкт розглядає уряд

Український уряд розглядає можливість скасування понижувальних коефіцієнтів, що застосовуються для максимальних пенсій. Проте нове правило діятиме не для всіх.

Для кого можуть скасувати понижувальні коефіцієнти для максимальної пенсії?

Фактично, якщо законопроєкт ухвалять, зміни торкнуться лише військовослужбовців та тих, хто працює у сфері безпеки та оборони, йдеться в проєкті Закону України №15090-1.

Важливо! Наразі цей законопроєкт розглядає профільний комітет ВРУ.

Заборона на дію понижуючих коефіцієнтів буде поширюватись на осіб, які звільнені з військової служби. При чому пропонується поширювати відповідні правила на всі перерахунки. Себто, термін звільнення ролі не гратиме.

Вказана норма буде поширюватись на:

пенсіонерів, які вийшли на пенсію після роботи у сфері безпеки і оборони, членів їхніх сімей;

військових, які мають вислугу років;

військових, що мають групу інвалідності, отриману під час виконання службових обов'язків.

Зверніть увагу! Цим законопроєктом мають узгодити внесення змін до Закону України №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Зауважимо, цьогоріч розмір максимальної пенсії зріс. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність тепер 2 595 гривень, повідомляє Пенсійний фонд. Відповідно, максимальна пенсійна виплата – 25 950 гривень.

Що важливо знати про понижувальні коефіцієнти?