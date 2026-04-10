Эти граждане смогут получить максимальные пенсии: какой законопроект рассматривает правительство

Украинское правительство рассматривает возможность отмены понижающих коэффициентов, применяемых для максимальных пенсий. Однако новое правило будет действовать не для всех.

Для кого могут отменить понижающие коэффициенты для максимальной пенсии?

Фактически, если законопроект примут, изменения коснутся только военнослужащих и тех, кто работает в сфере безопасности и обороны, говорится в проекте Закона Украины №15090-1.

Важно! Сейчас этот законопроект рассматривает профильный комитет ВРУ.

Запрет на действие понижающих коэффициентов будет распространяться на лиц, которые уволены с военной службы. Причем предлагается распространять соответствующие правила на все перерасчеты. То есть, срок увольнения роли не играет.

Указанная норма будет распространяться на:

пенсионеров, которые вышли на пенсию после работы в сфере безопасности и обороны, членов их семей;

военных, которые имеют выслугу лет;

военных, имеющих группу инвалидности, полученную при исполнении служебных обязанностей.

Обратите внимание! Этим законопроектом должны согласовать внесение изменений в Закон Украины №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Заметим, этом году размер максимальной пенсии вырос. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность теперь 2 595 гривен, сообщает Пенсионный фонд. Соответственно, максимальная пенсионная выплата – 25 950 гривен.

Что важно знать о понижающих коэффициентах?