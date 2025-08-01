Швидкі мільйони: скільки заробляє один з найкращих пілотів Формули-1 Макс Ферстаппен
- Макс Ферстаппен заробляє близько 65 мільйонів доларів щорічно без урахування бонусів, завдяки чому є найвисокооплачуванішим пілотом у Формулі-1.
- Його статки складаються з зарплати, бонусів, рекламних контрактів, інвестицій та призових виплат, сумарно оцінюючись у 210 мільйонів доларів.
Макс Ферстаппен – один з найбільш титулованих і популярних гонщиків Формули-1, який виступає за команду Red Bull. Його контракт оцінюється в десятки мільйонів доларів, а особисті статки – в сотні мільйонів.
Скільки заробляє Макс Ферстаппен?
З моменту дебюту в складі Toro Rosso у 2015 році, коли він став наймолодшим пілотом в історії Формули-1 у віці всього 17 років, фінансове становище Макса Ферстаппена зазнало значних змін. Якщо у 2019 році його капітал оцінювався в 62 мільйони доларів, то до сезону 2024/2025 ця цифра значно зросла, пише 24 Канал з посиланням на Racingnews365.
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Таке різке зростання пояснюється не тільки його спортивними успіхами, але і вигідними спонсорськими контрактами та грамотними інвестиціями.
З чого складаються статки Ферстаппена?
Сукупний капітал голландського гонщика формується з декількох ключових джерел:
- заробітна плата у Формулі-1;
- бонуси за результати;
- рекламні контракти;
- інвестиції;
- призові виплати.
Яка зарплата Ферстаппена?
За різними оцінками, щорічна зарплата Ферстаппена становить близько 65 мільйонів доларів без урахування бонусів. Це робить його найбільш високооплачуваним гонщиком на стартовій решітці. До того ж він отримує додаткові доходи завдяки призовим і бонусам від команди.
Важливо! Одним з напрямків інвестицій пілота є нерухомість, що також сприяє зростанню капіталу.
Спонсори Ферстаппена у 2025 році:
- Jumbo – мережа супермаркетів;
- Heineken – міжнародна пивоварна компанія;
- Viaplay – стрімінговий відеосервіс;
- EA Sports – відомий розробник відеоігор.
У сукупності з рекламними контрактами статки Ферстаппена дорівнюють приблизно 210 мільйонів доларів.
Чи змінить Ферстаппен команду?
Макс Ферстаппен вже тривалий час співпрацює з Red Bull Racing та підписав з командою семирічний контракт до кінця сезону 2028 року.
Ходили чутки, що Ферстаппен може піти раніше, але перед стартом Гран-прі Угорщини пілот офіційно підтвердив, що залишається в команді на сезон-2026.
Хто є найбільш високооплачуваним гонщиком Формули-1?
Якщо розглядати загальні статки, то лідером серед гонщиків Формули-1 залишається Льюїс Хемілтон. За оцінками, його капітал становить близько 285 мільйонів доларів, що робить його найбагатшим пілотом в історії серії.