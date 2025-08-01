Сколько зарабатывает Макс Ферстаппен?

С момента дебюта в составе Toro Rosso в 2015 году, когда он стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 в возрасте всего 17 лет, финансовое положение Макса Ферстаппена претерпело значительные изменения. Если в 2019 году его капитал оценивался в 62 миллиона долларов, то к сезону 2024/2025 эта цифра значительно возросла, пишет 24 Канал со ссылкой на Racingnews365.

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Такой резкий рост объясняется не только его спортивными успехами, но и выгодными спонсорскими контрактами и грамотными инвестициями.

Из чего складывается состояние Ферстаппена?

Совокупный капитал голландского гонщика формируется из нескольких ключевых источников:

заработная плата в Формуле-1;

бонусы за результаты;

рекламные контракты;

инвестиции;

призовые выплаты.

Какая зарплата Ферстаппена?

По разным оценкам, ежегодная зарплата Ферстаппена составляет около 65 миллионов долларов без учета бонусов. Это делает его самым высокооплачиваемым гонщиком на стартовой решетке. К тому же он получает дополнительные доходы благодаря призовым и бонусам от команды.

Важно! Одним из направлений инвестиций пилота является недвижимость, что также способствует росту капитала.

Спонсоры Ферстаппена в 2025 году:

Jumbo – сеть супермаркетов;

Heineken – международная пивоваренная компания;

Viaplay – стриминговый видеосервис;

EA Sports – известный разработчик видеоигр.

В совокупности с рекламными контрактами состояние Ферстаппена равняется примерно 210 миллионов долларов.

Сменит ли Ферстаппен команду?

Макс Ферстаппен уже длительное время сотрудничает с Red Bull Racing и подписал с командой семилетний контракт до конца сезона 2028 года.

Ходили слухи, что Ферстаппен может уйти раньше, но перед стартом Гран-при Венгрии пилот официально подтвердил, что остается в команде на сезон-2026.

Кто является самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1?

Если рассматривать общее состояние, то лидером среди гонщиков Формулы-1 остается Льюис Хэмилтон. По оценкам, его капитал составляет около 285 миллионов долларов, что делает его самым богатым пилотом в истории серии.