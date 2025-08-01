Сколько зарабатывает Макс Ферстаппен?
С момента дебюта в составе Toro Rosso в 2015 году, когда он стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 в возрасте всего 17 лет, финансовое положение Макса Ферстаппена претерпело значительные изменения. Если в 2019 году его капитал оценивался в 62 миллиона долларов, то к сезону 2024/2025 эта цифра значительно возросла, пишет 24 Канал со ссылкой на Racingnews365.
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Такой резкий рост объясняется не только его спортивными успехами, но и выгодными спонсорскими контрактами и грамотными инвестициями.
Из чего складывается состояние Ферстаппена?
Совокупный капитал голландского гонщика формируется из нескольких ключевых источников:
- заработная плата в Формуле-1;
- бонусы за результаты;
- рекламные контракты;
- инвестиции;
- призовые выплаты.
Какая зарплата Ферстаппена?
По разным оценкам, ежегодная зарплата Ферстаппена составляет около 65 миллионов долларов без учета бонусов. Это делает его самым высокооплачиваемым гонщиком на стартовой решетке. К тому же он получает дополнительные доходы благодаря призовым и бонусам от команды.
Важно! Одним из направлений инвестиций пилота является недвижимость, что также способствует росту капитала.
Спонсоры Ферстаппена в 2025 году:
- Jumbo – сеть супермаркетов;
- Heineken – международная пивоваренная компания;
- Viaplay – стриминговый видеосервис;
- EA Sports – известный разработчик видеоигр.
В совокупности с рекламными контрактами состояние Ферстаппена равняется примерно 210 миллионов долларов.
Сменит ли Ферстаппен команду?
Макс Ферстаппен уже длительное время сотрудничает с Red Bull Racing и подписал с командой семилетний контракт до конца сезона 2028 года.
Ходили слухи, что Ферстаппен может уйти раньше, но перед стартом Гран-при Венгрии пилот официально подтвердил, что остается в команде на сезон-2026.
Кто является самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1?
Если рассматривать общее состояние, то лидером среди гонщиков Формулы-1 остается Льюис Хэмилтон. По оценкам, его капитал составляет около 285 миллионов долларов, что делает его самым богатым пилотом в истории серии.