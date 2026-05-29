США продовжили ліцензію на операції з продажу міжнародних активів російського гіганта
США продовжили дію ліцензії на операції для продажу міжнародних активів "Лукойла". Вона діятиме ще майже місяць – до 27 червня 2026 року.
Для чого потрібна ця ліцензія?
Ця ліцензія, фактично, дає дозвіл на ведення переговорів з "Лукойлом", повідомляє Reuters.
Саме "Лукойл" є другим за величиною російським виробником нафти. Наразі його іноземні активи намагаються реалізувати.
Для розуміння, США вже 6 разів США продовжують ліцензію. Це відбувається з жовтня 2025 року. Адже саме тоді американський уряд утвердив санкції проти російських нафтових гігантів:
- "Роснєфті";
- "Лукойлу".
Важливо! США ввели обмеження проти "Роснєфті" і "Лукойлу", бо саме ці компанії відчутно підживлювали бюджет Росії. А це сприяло продовженню війни проти України.
Для "Лукойлу" реалізація активів залишається проблемною. Адже компанія має виконати низку важливих умов.
Будь-яка угода повинна гарантувати, що "Лукойл" не отримає жодних передоплат, а всі кошти будуть розміщені на замороженому рахунку під юрисдикцією США. Транзакції також потребують остаточного схвалення від Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США,
– йдеться у повідомленні.
Як санкції США вплинули на активи "Лукойлу"?
Саме санкції США змусили "Лукойл" продавати міжнародний портфель. Його вартість складає приблизно 22 мільярди доларів. В цей портфель входять нафтові родовища, НПЗ та навіть автозаправні станції.
Це портфель зацікавив багатьох. Зокрема, і американський нафтовий гігант ExxonMobil. Проте реалізація цих активів ще не була здійснена.