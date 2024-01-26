Бренд LVMH за 2023 рік збільшив чистий прибуток до рекордної суми
Джерело:LVMH
Торік світовий лідер у виробництві предметів розкоші LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) домігся зростання чистого прибутку на 8% до рекордних 15,2 мільярда євро. Для порівняння, у 2022 році прибуток становив 14,1 мільярда євро.
Скільки заробила компанія
У 2023 році дохід компанії виріс на 9% до 86,2 мільярда євро у порівнянні з 79,2 мільярда у попередньому році. Органічне зростання доходу компанії склало 13% минулого року.
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Усі підрозділи групи, крім сегмента вин та алкогольних напоїв, показали значне органічне зростання доходів, особливо у Європі, Японії та інших азіатських країнах, де темпи зростання доходів були двозначними.
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Доходи за сегментами:
- Компанія LVMH продала на 7% менше алкогольних напоїв, заробивши 6,6 мільярда євро.
- Заробіток від продажу модного одягу та шкіряних речей зріс на 9%, досягнувши 42,17 мільярда євро.
- Також зросли доходи від продажу в магазинах — на 20%, склавши 17,9 мільярда євро.
- Продаж годинників та ювелірних виробів піднявся на 3%, до 10,9 мільярдів євро.
- А доходи від парфумів та косметики збільшились на 7%, до 8,3 мільярдів євро.
Керівник LVMH перевершив Маска
Станом на 26 січня засновник та керівник LVMH Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes зі статками 206,6 мільярда доларів, обігнавши Ілона Маска зі статками 204,2 мільярда доларів. Це сталося після падіння акцій Tesla на понад 12%.
Хто такий Бернар Арно
Бернар Арно — це засновник і голова виконавчого комітету LVMH, великої французької компанії, до якої входять такі відомі бренди розкоші, як Louis Vuitton і Moet & Chandon. До кінця 2022 року Арно став найбагатшою людиною у світі, випередивши Ілона Маска, особливо коли акції технологічних компаній впали через високу інфляцію. Згідно зі звітом за 2022 рік, загальний дохід LVMH досяг 79 мільярдів євро, що на 23% більше, ніж у 2021 році.