Бренд LVMH за 2023 рік збільшив чистий прибуток до рекордної суми

Торік світовий лідер у виробництві предметів розкоші LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) домігся зростання чистого прибутку на 8% до рекордних 15,2 мільярда євро. Для порівняння, у 2022 році прибуток становив 14,1 мільярда євро.

Скільки заробила компанія

У 2023 році дохід компанії виріс на 9% до 86,2 мільярда євро у порівнянні з 79,2 мільярда у попередньому році. Органічне зростання доходу компанії склало 13% минулого року.

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Усі підрозділи групи, крім сегмента вин та алкогольних напоїв, показали значне органічне зростання доходів, особливо у Європі, Японії та інших азіатських країнах, де темпи зростання доходів були двозначними.

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Доходи за сегментами:

Компанія LVMH продала на 7% менше алкогольних напоїв, заробивши 6,6 мільярда євро.

Заробіток від продажу модного одягу та шкіряних речей зріс на 9%, досягнувши 42,17 мільярда євро.

Також зросли доходи від продажу в магазинах — на 20%, склавши 17,9 мільярда євро.

Продаж годинників та ювелірних виробів піднявся на 3%, до 10,9 мільярдів євро.

А доходи від парфумів та косметики збільшились на 7%, до 8,3 мільярдів євро.

Керівник LVMH перевершив Маска

! Компанія сподівається на успіх у 2024 році, особливо завдяки співпраці з Олімпійськими та Паралімпійськими іграми в Парижі.

Станом на 26 січня засновник та керівник LVMH Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes зі статками 206,6 мільярда доларів, обігнавши Ілона Маска зі статками 204,2 мільярда доларів. Це сталося після падіння акцій Tesla на понад 12%.