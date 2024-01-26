Сколько заработала компания

В 2023 году доход компании вырос на 9% до 86, 2 миллиарда евро по сравнению с 79, 2 миллиарда в прошлом году. Органический рост дохода компании составил 13% в прошлом году.

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Все подразделения группы, кроме сегмента вин и алкогольных напитков, показали значительный органический рост доходов, особенно в Европе, Японии и других азиатских стран, где темпы роста доходов были двузначными.

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Доходы по сегментам:

Компания LVMH продала на 7% меньше алкогольных напитков, заработав 6, 6 миллиардов евро.

Заработок от продаж модной одежды и кожаных вещей вырос на 9%, достигнув 42, 17 миллиардов евро.

Также выросли доходы от продаж в магазинах - на 20%, составив 17, 9 млрд евро.

Продажа часов и ювелирных изделий поднялась на 3%, до 10, 9 миллиардов евро.

А доходы от духов и косметики увеличились на 7%, до 8, 3 миллиарда евро.

Важно ! Компания надеется на успех в 2024 году, особенно благодаря сотрудничеству с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Париже.

Руководитель LVMH превзошел Маска

По состоянию на 26 января основатель и руководитель LVMH Бернар Арно снова стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes с состоянием 206, 6 миллиарда долларов, обогнав Илона Маска с состоянием 204, 2 миллиарда долларов. Это произошло после падения акций Tesla более чем на 12%.