Як з'явилася тройська унція

Мало хто знає, звідки походить ця незвична одиниця та чому вона збереглася до наших днів. Одну з найпоширеніших версій розповіли в Лондонській асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA), пов'язуючи її появу із давньою європейською торгівлею.

Ймовірно, тройська унція бере свій початок у французькому місті Труа, розташованому приблизно за 150 кілометрів на південний схід від Парижа. У Середньовіччі там проходили великі ярмарки, на яких використовували відповідну систему мір ваги.

Уже у XII столітті (або навіть і раніше) тройську унцію та пов'язані з нею одиниці використовували в Англії для дорогоцінних металів. Найменшою мірою був гран, який відповідав вазі зернини пшениці із середини колоса, а співвідношення збереглося донині:

1 пенівейт = 24 грани;

1 тройська унція = 20 пенівейтів.

Ключовим моментом став 1527 рік, коли за правління Генріха VIII відбулася щорічна перевірка монет. За її результатами основу англійської системи мір ваги для золота та срібла змінили, запровадивши тройський фунт, що складався з 12 тройських унцій.

До слова, з появою метричної системи на початку XIX століття тройська унція отримала точне визначення – 31,1034768 грама. Водночас на лондонському ринку дорогоцінних металів для переведення кілограмів традиційно використовують наближене співвідношення: 1 кілограм = 32,1507465 тройської унції.

Нагадаємо, а от нафту, попри сучасні масштаби морських перевезень, нафту досі традиційно вимірюють у барелях (дорівнює майже 159 літрам). Цей стандарт виник у США ще в XIX столітті.

Його історія сягає початку нафтового буму в Пенсильванії, коли сировину перевозили у звичайних дерев'яних бочках різного розміру. Для уніфікації торгівлі виробники домовилися використовувати однакову тару об'ємом 42 американські галони.