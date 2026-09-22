Скільки коштує золотий брухт

Непотрібні вироби з дорогоцінного металу українці можуть здавати на брухт, однак сума виторгу залежатиме від ваги обручки, її проби та поточних цін на золото. Зорієнтуватися у можливій вартості допоможе оновлене розпорядження Нацбанку.

Станом на вівторок, 22 вересня, закупівельні ціни на золото в брухті (без ПДВ) такі:

333 проба – 2 049,45 гривні за грам;

375 проба – 2 307,93 гривні за грам;

500 проба – 3 077,25 гривні за грам;

583 проба – 3 588,07 гривні за грам;

585 проба – 3 600,38 гривні за грам;

750 проба – 4 615,87 гривні за грам;

900 проба – 5 539,04 гривні за грам;

999 проба – 6 148,34 гривні за грам.

Зауважимо, що найпоширенішою в Україні є 585 проба, яку часто використовують і для виготовлення обручок. Такий сплав містить 58,5% чистого золота, тоді як решта – лігатура, тобто інші метали, що надають прикрасам міцності та стійкості до зношування.

Визначити пробу можна завдяки спеціальному клейму, яке зазвичай розміщують на внутрішньому боці каблучок. Якщо ж вдалося зберегти ювелірну бирку, вона допоможе дізнатися точну вагу виробу, необхідну для розрахунку орієнтовного виторгу.

Важливо! За обручку можна отримати значно менше, аніж вона коштувала в магазині, адже прикраси – це не інвестиційне золото в класичному розумінні. До того ж ломбарди та пункти скупки встановлюють власні розцінки, які не обов'язково збігаються з опублікованими регулятором.

Нагадаємо, банківськими металами традиційно вважають золото найвищої проби у формі зливків і монет, що відповідають установленим стандартам якості. Під час їхнього продажу важливе значення мають супровідні документи, зокрема сертифікат виробника, а також цілісність оригінального паковання.