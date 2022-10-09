Криптобіржа LocalBitcoins перестала обслуговувати криптогаманці росіян, але є винятки

Фінська криптовалютна біржа LocalBitcoins більше не обслуговуватиме криптовалютні гаманці росіян. Причиною стали загальноєвропейські санкції проти Росії.

LocalBitcoins не обслуговує криптовалютні гаманці росіян

У LocalBitcoins повідомили, що громадяни Росії більше не зможуть користуватися сервісом, однак вийнятком стали ті, у кого подвійне громадянство. Мовиться про тих хто має громадянство Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та Швейцарії.

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Також повідомляється, що клієнти LocalBitcoins з Росії матимуть змогу вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закрито.

Восьмий пакет санкцій

6 жовтня у ЄС прийняли рішення щодо нового восьмого пакета санкцій щодо Росії у відповідь на військову агресію та незаконну анексію Росією українських територій.

Новий пакет санкцій передбачає посилення обмежень на використання цифрових активів громадянами Росії.

Криптокомпаніям повністю заборонили обслуговувати російських користувачів, незалежно від суми активів на їхніх рахунках.

LocalBitcoins – це криптовалютна однорангова (P2P) біржа, що надає своїм користувачам можливість купувати та продавати Bitcoin.