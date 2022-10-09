LocalBitcoins не обслуговує криптовалютні гаманці росіян

У LocalBitcoins повідомили, що громадяни Росії більше не зможуть користуватися сервісом, однак вийнятком стали ті, у кого подвійне громадянство. Мовиться про тих хто має громадянство Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та Швейцарії.

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Також повідомляється, що клієнти LocalBitcoins з Росії матимуть змогу вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закрито.

Довідка:

LocalBitcoins – це криптовалютна однорангова (P2P) біржа, що надає своїм користувачам можливість купувати та продавати Bitcoin.

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