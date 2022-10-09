LocalBitcoins не обслуговує криптовалютні гаманці росіян
У LocalBitcoins повідомили, що громадяни Росії більше не зможуть користуватися сервісом, однак вийнятком стали ті, у кого подвійне громадянство. Мовиться про тих хто має громадянство Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та Швейцарії.
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Також повідомляється, що клієнти LocalBitcoins з Росії матимуть змогу вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закрито.
Восьмий пакет санкцій
- 6 жовтня у ЄС прийняли рішення щодо нового восьмого пакета санкцій щодо Росії у відповідь на військову агресію та незаконну анексію Росією українських територій.
- Новий пакет санкцій передбачає посилення обмежень на використання цифрових активів громадянами Росії.
- Криптокомпаніям повністю заборонили обслуговувати російських користувачів, незалежно від суми активів на їхніх рахунках.