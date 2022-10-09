LocalBitcoins не обслуживает криптовалютные кошельки россиян

В LocalBitcoins сообщили, что граждане России больше не смогут пользоваться сервисом, однако исключением стали те, у кого двойное гражданство. Речь идет о тех, кто имеет гражданство Европейской экономической зоны (ЕЭС) и Швейцарии.

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Также сообщается, что клиенты LocalBitcoins из России смогут вывести средства одной транзакцией, после чего доступ к их кошелькам будет закрыт.

Справка:

LocalBitcoins – это криптовалютная одноранговая (P2P) биржа, предоставляющая своим пользователям возможность покупать и продавать Bitcoin.

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