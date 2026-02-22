Багато хто помиляється: що насправді означає літера в серійному номері євро

Багато хто переконаний, що достатньо подивитися на першу літеру серійного номера – і можна визначити "країну походження" банкноти євро. Однак насправді все дещо складніше.

Що означає літера в серійному номері євро?

Один і той самий символ може означати зовсім різні речі залежно від того, яку саме версію купюри ви тримаєте в руках. Деталі пояснили в Європейському центробанку.

Для банкнот першої серії (2002 рік випуску)

У таких банкнотах перша літера серійного номера справді прив'язана до національного центробанку в Євросистемі – тобто до установи, яка замовила друк купюри.

Це не означає, що її виготовили, або ж вона перебуває в обігу саме в цій державі. Євро розподіляють між країнами, тож німецькі за літерою гроші можуть роками використовувати, скажімо, у Словаччині.



Серійний номер на банкноті першої серії / Фото Євроцентробанк

Наприклад, банкноту на фото з літерою S було надруковано для Банку Італії. Інші літери означають: Z – Бельгія, X – Німеччина, D – Естонія, T – Ірландія, Y – Греція, V – Іспанія, U – Франція, G – Кіпр, C – Латвія, B – Литва, F – Мальта, P – Нідерланди, N – Австрія, M – Португалія, H – Словенія, E – Словаччина, L – Фінляндія.

Для банкнот серії Europa (2019 – 2019 роки випуску)

Для новіших купюр логіка серійного номера, яких на звороті є два, інша. Ключовий для пояснення – чорний горизонтальний, що складається з двох літер і десяти цифр.

Перша літера в серії Europa вже не позначає країну, а ідентифікує друкарню, де виготовили банкноту. Друга літера не має окремого змісту – її використовують технічно, щоб розширити кількість можливих серійних номерів.



Серійний номер на банкнотах серії Europa / Фото Pexels

Z означає Національний банк Бельгії, Y – Греції, U – Франції, T – Ірландії, S – Італії, D – фабрику в Польщі, X – у Мюнхені, а W – у Лейпцигу (Німеччина), V – центр поліграфії в Іспанії тощо.

