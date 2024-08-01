Скільки готівки можна зняти через банкомат за один раз: ліміти від НБУ та банків

На сьогодні в Україні діють обмеження на зняття готівки у банкоматах. Ситуацію з лімітами регулює Національний банк України.

Скільки готівки можна зняти у банкоматах на сьогодні

Обмеження на зняття готівки в Україні пов'язано з тим, що в Україні діє воєнний стан, який ввели 24 лютого 2022 року. Згідно з рішенням Національного банку України, у гривні людина можна знімати до 100 тисяч гривень за день. Це ліміт для людей, які знаходяться на території України.

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Тоді як українцям за кордоном діє обмеження до 12 500 гривень на тиждень – від понеділка до неділі. Водночас гранична сума для операцій з карткою за межами України становить до 100 тисяч гривень на місяць.

Українські банки мають власні ліміти на зняття готівки у банкоматах: