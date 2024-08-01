Сколько наличных можно снять в банкоматах на сегодня

Ограничение на снятие наличных в Украине связано с тем, что в Украине действует военное положение, которое ввели 24 февраля 2022 года. Согласно решению Национального банка Украины, в гривне человек можно снимать до 100 тысяч гривен за день. Это лимит для людей, которые находятся на территории Украины.

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Тогда как украинцам за рубежом действует ограничение до 12 500 гривен в неделю – с понедельника по воскресенье. В то же время предельная сумма для операций с картой за пределами Украины составляет до 100 тысяч гривен в месяц.

Украинские банки имеют собственные лимиты на снятие наличных в банкоматах: