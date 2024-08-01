Сколько наличных можно снять в банкоматах на сегодня
Ограничение на снятие наличных в Украине связано с тем, что в Украине действует военное положение, которое ввели 24 февраля 2022 года. Согласно решению Национального банка Украины, в гривне человек можно снимать до 100 тысяч гривен за день. Это лимит для людей, которые находятся на территории Украины.
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Тогда как украинцам за рубежом действует ограничение до 12 500 гривен в неделю – с понедельника по воскресенье. В то же время предельная сумма для операций с картой за пределами Украины составляет до 100 тысяч гривен в месяц.
Украинские банки имеют собственные лимиты на снятие наличных в банкоматах:
- В "ПриватБанке" из банкомата можно снять 20 тысяч гривен за один раз. При этом следующую операцию можно будет осуществить только через 3 часа.
- Предельный предел в государственном "Ощадбанке" составляет 50 тысяч гривен в сутки. Кредитор не ограничивает количество операций, однако этот показатель не должен превышать суточный лимит.
- Лимит на снятие наличных в банкоматах от "Укрэксимбанка" составляет 25 тысяч гривен за один раз.
- Тогда как в "Укргазбанке" ограничение на снятие наличных за одну операцию установили на уровне 5 тысяч гривен, а суточный лимит составляет 20 тысяч гривен.
- Лимит в "Таскомбанке" составляет 10 тысяч гривен в сутки;
- "ПУМБ" установил ограничения на снятие наличных на уровне 20 тысяч гривен в сутки.