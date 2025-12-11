Укр Рус
11 грудня, 16:35
Нові ліміти: скільки насправді можна переказувати з картки на картку

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З 1 червня 2025 року ліміт на перекази складає 100 тисяч гривень для клієнтів низького та середнього рівня ризику, а для клієнтів з високим ризиком – 50 тисяч гривень.
  • Ліміти не поширюються на платежі за товари, оплату послуг.

У 2025 році ліміти щодо переказів декілька разів змінювались. Зокрема, з 1 квітня було скасовано ліміт 150 000 гривень для фізосіб, який впровадили ще у 2024. Таким чином регулятор хотів посилити контроль за циркуляцією коштів.

Які зараз ліміти на перекази?

З 1 червня 2025 року змінився ліміт на перекази. Тепер він складає 100 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

Відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, граничні ліміти встановлені для:

  • р2р переказів з карткових рахунків громадян;
  • а також – переказів через реквізити IBAN.

Такі обмеження, зазначені в Меморандумі, стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN, як в межах України, так і за її межами, 
– наголошує банк.

Проте ці ліміти не поширюються на:

  • платежі за товари;
  • і оплату послуг (в тому числі комунальних).

До того ж ці ліміти не поширюються на:

  • перекази між рахунками одного клієнта, якщо вони здійснюються в одному і тому самому банку;
  • доходи, що були підтверджені і перевищують суму ліміту.

Зауважимо, що ліміти відрізняються, залежно від рівня ризику:

  • ліміт 100 тисяч гривень діє для клієнтів низького та середнього рівня ризиків;
  • а от для осіб, які мають високий рівень ризику, ліміт складає – 50 тисяч гривень.

Як повідомляє UKRSIBBANK, при відсутності документів про дохід, особі автоматично встановлюють ліміт. Це обмеження діє протягом всього календарного місяця.

Що відомо про меморандум між українськими банками?

  • У грудні 2024 року українські банки підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Цей документ закріпив посилення фінмоніторингу. Таким чином українські фінустанови прагнули підвищити прозорість фінансової системи України.

  • Укладення цього меморандуму є ще однією важливою дією, яка дозволить побороти тіньовий сектор економіки. Першочергово цей документ підписали НБУ, АУБ (Асоціація українських банків), НАБУ (Національна асоціація банків України).