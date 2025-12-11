Новые лимиты: сколько на самом деле можно переводить с карты на карту
- С 1 июня 2025 года лимит на переводы составляет 100 тысяч гривен для клиентов низкого и среднего уровня риска, а для клиентов с высоким риском – 50 тысяч гривен.
- Лимиты не распространяются на платежи за товары, оплату услуг.
В 2025 году лимиты по переводам несколько раз менялись. В частности, с 1 апреля был отменен лимит 150 000 гривен для физлиц, который внедрили еще в 2024. Таким образом регулятор хотел усилить контроль за циркуляцией средств.
Какие сейчас лимиты на переводы?
С 1 июня 2025 года изменился лимит на переводы. Теперь он составляет 100 тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".
В соответствии с Меморандумом украинских банков об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, предельные лимиты установлены для:
- р2р переводов с карточных счетов граждан;
- а также – переводов через реквизиты IBAN.
Такие ограничения, указанные в Меморандуме, касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN, как в пределах Украины, так и за ее пределами,
– отмечает банк.
Однако эти лимиты не распространяются на:
- платежи за товары;
- и оплату услуг (в том числе коммунальных).
К тому же эти лимиты не распространяются на:
- переводы между счетами одного клиента, если они осуществляются в одном и том же банке;
- доходы, что были подтверждены и превышают сумму лимита.
Заметим, что лимиты отличаются, в зависимости от уровня риска:
- лимит 100 тысяч гривен действует для клиентов низкого и среднего уровня рисков;
- а вот для лиц, которые имеют высокий уровень риска, лимит составляет – 50 тысяч гривен.
Как сообщает UKRSIBBANK, при отсутствии документов о доходе, лицу автоматически устанавливают лимит. Это ограничение действует в течение всего календарного месяца.
Что известно о меморандуме между украинскими банками?
В декабре 2024 года украинские банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Этот документ закрепил усиление финмониторинга. Таким образом украинские финучреждения стремились повысить прозрачность финансовой системы Украины.
Заключение этого меморандума является еще одним важным действием, которое позволит побороть теневой сектор экономики. Первоначально этот документ подписали НБУ, АУБ (Ассоциация украинских банков), НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины).