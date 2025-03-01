Чому банки роблять ризик-профіль клієнтів

Банки ретельно перевіряють своїх клієнтів, оскільки цього вимагає законодавство. Цей процес також необхідний для ідентифікації клієнтів, гарантування безпеки операцій, виявлення підозрілих операцій, підвищення довіри та репутації тощо.

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Як результат, деякі клієнти можуть отримати спеціальний статус в банку. Про це ексклюзивно для 24 Каналу розповів голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації, керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков.

Шабельніков пояснив, що банки, які є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, можуть встановлювати різні ступені ризику своїм клієнтам. Один із них – це "high risk" (високий рівень ризику).

Адвокат пояснив, що клієнт отримує цей статус, якщо є підстави вважати, що є висока ймовірність використання фінансової установи для легалізації (відмивання) доходів, які були отримані такими способами:

Злочинним шляхом.

Фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

До теми! У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" чітко прописані умови про статус "high risk" для клієнтів банків.

Хто такі клієнти високого ризику

Згідно з українським законодавством, до клієнтів з високим рівнем ризику можуть віднести осіб, які проводять операції, які не відповідають їхнім профілям, мають різні варіації зв'язків з підсанкційними країнами (Росія, Білорусь тощо), пов'язані з особами, що підозрюються у причетності до протиправних дій.

Також статус "high risk" можуть встановити таким клієнтам:

Компанії або приватні особи з історією фінансових труднощів або низьким кредитним рейтингом.

Клієнти, чиї діяльності можуть суперечити законодавству або стандартам безпеки.

Особи з неясною чи сумнівною діловою репутацією.

Клієнти, які не надають банку або платіжній системі необхідну інформацію про себе та свою діяльність.

Що таке кредитний рейтинг Це показник, який відображає платоспроможність позичальника. Для формування цього рейтингу використовують кредитну історію особи, яка включає своєчасність сплати кредитів і рахунків, загальну суму заборгованості, тривалість кредитної історії, кількість відкритих кредитів та заявок на нові позики.

Андрій Шабельніков вказав, що банки також звертають особливу увагу на такі категорії клієнтів під час проведення перевірки та можуть присвоїти їм високий рівень ризику: