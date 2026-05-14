Які зміни до фінмоніторингу можливі?

Процедура фінмоніторингу зазнає змін, якщо буде ухвалено законопроєкт №14327-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права ЄС та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)".

У коментарі 24 Каналу провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ Марина Павленко пояснила, що ці зміни не означають посилення контролю. Українські правила планують укомплектувати, згідно з європейськими стандартами. Зокрема, йдеться про більшу прозорість цієї системи.

Марина Павленко Провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ Йдеться не про посилення тиску на всіх клієнтів банків, а про перехід до більш сучасної та зрозумілої моделі фінансового моніторингу з використанням ризик орієнтованого підходу. Її головна мета – швидше виявляти підозрілі схеми, запобігати відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншим фінансовим зловживанням, не створюючи зайвих бар'єрів для доброчесних громадян.

Чому в українців виникли занепокоєння щодо нового законопроєкту?

Найбільше питань у громадян викликає створення єдиного державного реєстру рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб. Проте, як каже Павленко, це не про контроль коштів.

Експертка наголошує, що, наприклад, в цьому реєстрі розмістять номер рахунку у форматі IBAN, назва банку, дані власника, а також відомості про факт користування індивідуальним сейфом. Водночас там не буде інформації про:

залишки коштів на рахунках;

рух коштів;

вміст банківських сейфів.

Принципово важливо, що в новому законі мова йде не про відкриття банківської таємниці в її класичному розумінні, а про систематизацію базових даних щодо наявності рахунків і сейфів,

– наголошує Павленко.

Потрібно розуміти, що така практика є не новою для багатьох країн. Зокрема, аналогічні механізми вже діють у європейських державах.

Коли правоохоронні органи отримають доступ до інформації про рахунки українців?

Згідно з законопроєктом №14327-д, правоохоронці отримають прямий доступ до реєстру рахунків не одразу. Це станеться лише на фінальному етапі євроінтеграції. Тобто не раніше ніж за 6 місяців до того, як Україна набуватиме статус держави-члена ЄС.

Важливо розуміти саму роль фінансового моніторингу. Його завдання – не розслідувати злочини, а виявляти підозрілі фінансові операції/діяльність, аналізувати їх і, за наявності законних підстав, передавати матеріали тим органам, які вже уповноважені проводити перевірки чи розслідування. Тобто фінмоніторинг фіксує ризик, а далі в межах своїх повноважень діють відповідні органи,

– вказує експертка.

Що потрібно робити, аби уникнути блокування рахунку?