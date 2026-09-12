Які ліміти на грошові перекази у вересні

Зміни передбачені оновленим Меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг".

Нововведення запровадили щодо нових та неактивних фізичних осіб-підприємців. Наразі ліміти такі:

на ФОП 1 групи – до 600 тисяч гривень на місяць;

ФОП 2 і 3 групи – до 3 мільйонів гривень на місяць.

Але вже у листопаді слід очікувати на новий етап. Так з 14 листопада суми будуть зменшені:

для ФОПів 1 групи – до 400 тисяч гривень на місяць;

ФОПів 2 та 3 групи – до 1 мільйона на місяць.

Для звичайних українців, які не є ФОПами, ліміт переказів становить не більше 100 тисяч гривень або 200 переказів щомісячно. Для деяких клієнтів ліміти можуть становити не більше 50 тисяч гривень.

Водночас ліміти щодо грошових переказів не включають операції з переказу між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку.

Водночас враховуються перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN.

Нагадаємо, що родичі можуть здійснювати грошові перекази без встановленого ліміту, як зазначає Національний банк. Але банк має право звернути увагу на операцію, якщо вона незвична для клієнта.