Яку суму можна отримати від родичів на картку

В Україні немає встановленого НБУ загального ліміту на суму, яку фізична особа може отримати на свою картку від іншої фізичної особи, йдеться на сайті НБУ. Важливо не плутати вхідні та вихідні перекази: регуляторне обмеження у 150 тисяч гривень на місяць, яке діяло з жовтня 2024 року, стосувалося саме вихідних переказів фізичних осіб "з картки на картку", квітні 2025 року НБУ вирішив його не продовжувати.

Тобто родич може переказати на вашу картку як кілька тисяч гривень, так і значно більшу суму. Сам факт великого зарахування не означає автоматичного блокування рахунку чи необхідності сплачувати податок.

Водночас банк має право звернути увагу на операцію, якщо вона є незвичною для клієнта або потребує додаткової перевірки в межах фінансового моніторингу. Зокрема, НБУ зазначає, що для окремих переказів на суму від 30 тисяч гривень можуть застосовуватися вимоги щодо належної перевірки, тоді як порогові фінансові операції за законом починаються від 400 тисяч гривень за наявності визначених законодавством ознак.

Тому переказ у 400 тисяч гривень не означає, що банк автоматично заблокує кошти. Проте під час проведення фінансового моніторингу у клієнта можуть попросити підтвердити джерело походження грошей або пояснити економічний зміст операції.

Якщо йдеться, наприклад, про допомогу батьків дитині на купівлю квартири чи автомобіля, доцільно зберігати документи, які можуть пояснити походження коштів. Це можуть бути документи про зарплату, продаж майна, банківські виписки, договір купівлі-продажу тощо.

Окремо потрібно розібратися з податками. Якщо кошти передаються як подарунок, застосовуються правила оподаткування подарунків. Для членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення подарунок оподатковується за нульовою ставкою ПДФО. До цієї категорії належать батьки, чоловік або дружина, діти, рідні брати та сестри, бабуся, дідусь та онуки.

Коли переказ від родича може обкладатися податками

Якщо гроші отримані у вигляді подарунка від близького родича першого або другого ступеня споріднення, ПДФО та військовий збір не сплачуються. ДПС також зазначає, що такий дохід не підлягає декларуванню саме через нульову ставку оподаткування.

Наприклад, якщо батько переказав дитині 100 тисяч гривень або 500 тисяч гривень як подарунок, сама сума не змінює ставку оподаткування: для такого родинного зв'язку діє нульова ставка. Водночас банк за великого або нетипового платежу все одно може попросити пояснити походження коштів.

Інша ситуація – коли гроші як подарунок надходять від людини, яка не належить до першого або другого ступеня споріднення. Для резидента України такий подарунок оподатковується за ставкою 5% ПДФО, а також військовим збором 5%. ДПС наголошує, що одержувач подарунка відповідає за декларування такого доходу та сплату податків.

Наприклад, якщо людина отримала від родича, який не належить до визначеного законом близького кола, подарунок у розмірі 200 тисяч гривень, податкові правила будуть іншими, ніж у випадку переказу від батьків або рідної сестри.

Водночас звичайний переказ між родичами не обов'язково є подарунком. Наприклад, це можуть бути повернення боргу, компенсація спільних витрат, переказ власних коштів або інша операція. Тому для податкової оцінки важливо розуміти реальну природу платежу, а не лише його суму.

Таким чином, універсальної цифри на кшталт "до 100 тисяч гривень можна отримувати без проблем" в українському законодавстві немає. Отримати на картку можна й більшу суму, але чим масштабніша та нетиповіша операція, тим важливіше мати можливість пояснити банку походження грошей.

Якщо ж мова йде саме про подарунок від батьків, дітей, чоловіка чи дружини, рідних братів або сестер, бабусі, дідуся чи онуків, такий дохід для резидента оподатковується за нульовою ставкою.