Скільки готівки можна зняти за один раз

Насамперед варто пам'ятати, що під час воєнного стану Нацбанк обмежив видачу готівки з рахунків. Тож загальний добовий ліміт наразі складає 100 тисяч гривень на території України.

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Водночас державний регулятор не встановлює окремого обмеження щодо кількості купюр, які може видати банкомат за одну операцію. Це залежить від технічних можливостей пристрою та налаштувань конкретного банку.

Наприклад, у "Приватбанку" клієнти можуть зняти від 20 до 40 тисяч гривень протягом 3 годин, тоді як власники карток інших фінустанов – лише 20 тисяч гривень за одну операцію. Щоправда:

звичайні банкомати можуть видати до 40 купюр;

тоді як ресайклінгові – до 99 банкнот.

До слова, у разі потреби зняти значну суму громадянам радять звертатися до каси. Такий варіант часто зручніший, якщо потрібні купюри певного номіналу або велика кількість готівки.

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти ліміти щодо переказів фізичних осіб на рахунки інших отримувачів за номером картки або реквізитами IBAN. Клієнти "середнього" та "низького" рівнів ризику можуть перевести до 100 тисяч гривень у місяць, тоді як для іншої категорії обмеження вдвічі жорсткіше.

Окрім того, аби внести кошти через термінал самообслуговування українці повинні підтвердити операцію через SMS-код або дзвінок.