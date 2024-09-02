Воррен Баффет продовжує продавати акції Bank of America

Згідно з новими даними, в останній тиждень серпня компанія Berkshire Hathaway продала 21,1 мільйона цінних паперів Bank of America. Ці угоди принесли дітищу Воррена Баффета 848,2 мільйона доларів.

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Компанія Berkshire Hathaway почала продавати акції Bank of America ще 17 липня, зменшивши свою частку за цей 33 торгові сесії на 14,5%. Загалом йдеться про продаж 150,1 мільйона цінних паперів за 6,2 мільярда доларів. Нагадаємо, що 28 серпня стало відомо про те, що компанія Воррена Баффета позбулася акцій Bank of America на 981,9 мільйона доларів.

До теми! Наразі немає жодних офіційних пояснень щодо активного скорочення частки Berkshire в Bank of America. Цікаво, що минулого року Воррен Баффет заявляв, що не хоче продавати акції кредитора навіть попри занепокоєння щодо банківського сектору.

Водночас Berkshire Hathaway залишається найбільшим акціонером Bank of America з пакетом акцій на 11,4%, який оцінюють у 36 мільярдів доларів. На момент створення цього матеріалу, цінні папери Bank of America торгуються на рівні 40, 70 долара за штуку. Ринкова капіталізація банку становить 316,2 мільярда доларів, інформує Market Watch.