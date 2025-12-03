Що відомо про справу К'яру Ферраньї?

Ферраньї не визнає провину. Вона сказала, що заперечує звинувачення та "почувається впевнено", повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

Зверніть увагу! Прокурори, своєю чергою, вимагають, якщо провина блогерки буде доведена, покарання для неї у вигляді ув'язнення на 1 рік та 8 місяців. Вердикт за цією справою, як очікується, винесуть у січні.

Суть справи полягає в тому, що гроші від реалізації торта пандоро мали використати на благо дітей, що проходять лікування в лікарні Турина. Ферраньї зробила рекламу для цієї ініціативи ще у 2022 році.

Проте у грудні 2023 італійський орган з нагляду за конкуренцією (AGCM) оштрафував 2 компанії, які належать Ферраньї на 1 мільйон євро. Тоді блогерка отримала звинувачення у недобросовісній комерційній практиці в проєкті "Pandoro Pink Christmas".

Цікаво! Сума штрафу, який отримала Ферраньї, приблизно дорівнює розміру її доходу за цю угоду.

Покупців торта пандоро запевняли, що гроші принесуть користь лікарні. Проте медичній установі надійшов внесок у розмірі лише 50 тисяч євро.

Окрім К'ярі Ферраньї, звинувачення також отримав виробник цього десерту – Balocco. Його оштрафували на 420 тисяч євро.

Важливо! AGCM проводить розслідування і відносно пасхальних яєць, які реалізовувала компанія Ферраньї, як соціальну ініціативу у 2021 та 2022 роках, повідомляє Wanted in Rome.

Що відомо про слідство проти Ферраньї?

Згідно з італійським законодавством, шахрайство з обтяжуючими обставинами карається позбавленням волі на строк від 1 до 5 років. Ферраньї обрала прискорений судовий розгляд. Він передбачає, що термін покарання для підсудного може зменшитися.

Це значить, що вона не зможе отримати більше встановленого максимального покарання. Тобто, 2 років та 3 місяців.

В Італії люди, засуджені до позбавлення волі на строк менш як 2 років, рідко відбувають покарання

– повідомляє видання.

Що відомо про кар'єру Ферраньї?