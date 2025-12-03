Что известно о деле Кьяры Ферраньи?

Ферраньи не признает вину. Она сказала, что отрицает обвинения и "чувствует себя уверенно", сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

Обратите внимание! Прокуроры, в свою очередь, требуют, если вина блогера будет доказана, наказание для нее в виде заключения на 1 год и 8 месяцев. Вердикт по этому делу, как ожидается, вынесут в январе.

Суть дела заключается в том, что деньги от реализации торта пандоро должны были использовать на благо детей, проходящих лечение в больнице Турина. Ферраньи сделала рекламу для этой инициативы еще в 2022 году.

Однако в декабре 2023 итальянский орган по надзору за конкуренцией (AGCM) оштрафовал 2 компании, принадлежащих Ферраньи на 1 миллион евро. Тогда блогер получила обвинения в недобросовестной коммерческой практике в проекте "Pandoro Pink Christmas".

Интересно! Сумма штрафа, который получила Ферраньи, примерно равна размеру ее дохода за эту сделку.

Покупателей торта пандоро уверяли, что деньги принесут пользу больнице. Однако медицинскому учреждению поступил взнос в размере лишь – 50 тысяч евро.

Кроме Кьяри Ферраньи, обвинения также получил производитель этого десерта – Balocco. Его оштрафовали на 420 тысяч евро.

Важно! AGCM проводит расследование и в отношении пасхальных яиц, которые реализовывала компания Ферраньи, как социальную инициативу в 2021 и 2022 годах, сообщает Wanted in Rome.

Что известно о следствии против Ферраньи?

Согласно итальянскому законодательству, мошенничество с отягчающими обстоятельствами наказывается лишением свободы на срок от 1 до 5 лет. Ферраньи выбрала ускоренное судебное разбирательство. Оно предусматривает, что срок наказания для подсудимого может уменьшиться.

Это значит, что она не сможет получить больше установленного максимального наказания. То есть, 2 лет и 3 месяцев.

В Италии люди, приговоренные к лишению свободы на срок менее 2 лет, редко отбывают наказание

– сообщает издание.

Что известно о карьере Ферраньи?