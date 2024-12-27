Долар спровокував новий історичний мінімум індійської валюти

Індійська рупія продовжує фіксувати втрати на ринку. Ба більше, валюта вкотре оновила свій історичний мінімум щодо долара США.

Курс національної валюти Індії зафіксував новий обвал на ринку

Індійська рупія продовжує стрімко падати в ціні. У п'ятницю, 27 грудня, валюта обвалилася до нового історичного мінімуму на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На валюти тисне те, що в країні зріс попит на долар. Водночас різке падіння рупії призвело до панічної скупки долара імпортерами.

Загалом курс впав до 85,8075 рупії за долар. Проте пізніше у ситуацію втрутився центральний банк Індії, яке допомогло стримати знецінення рупії.

Після цього індійська валюта торгувалася на рівні 85,53 рупії за долар, зафіксувавши спад на 0,3%. Це найгірший торговий день для рупії з 4 червня, коли на ринок впливав неочікуваний результат виборів в Індії. Крім того, рупія впала майже на 0,3% за тиждень. Національна валюта Індії втрачає позиції на ринку 8 тиждень поспіль.