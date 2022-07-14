Топові криптовалюти світу демонструють різну динаміку: що відбувається

Ринок криптовалют другий день поспіль зберігає позитивну динаміку на загальному рівні. Проте цифрові монети демонструють різносторонні напрямки котирувань. Скільки коштують топові криптовалюти світу – читайте далі.

У четвер, 14 липня, ринок криптовалют вийшов на загальну капіталізацію на рівні 887,37 мільярда доларів. Про це повідомляє портал CoinMarketCap. За добу цей показник виріс на 0,25%.

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Вартість криптовалют на 14 липня

Актуальний курс біткойна на сьогодні становить 19 747 доларів (– 28 доларів). Водночас ринкова капіталізація цифрової монети зупинилася на рівні 377,04 мільярда доларів, інформує CoinDesk. Друга за популярністю криптовалюта у світі – Ethereum – торгується на ринку за ціною на рівні 1084 долари за штуку (+ 12 доларів).

Загальна ринкова вартість криптовалюти становить 129 мільярдів доларів США. Історичні цінові піки для цих віртуальних валют зафіксували у листопаді 2021 року. Тоді цифрові монети торгувалися на наступних рівнях:

Біткойн – 68 990 доларів за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на 56,83% ;

за монету; з початку року криптовалюта знецінилася на ; Ethereum – 4865 доларів за монету; за аналогічний період цифрова монета подешевшала на 70,23%.

Щодо інших криптовалют, які теж досить популярні серед інвесторів та загалом на ринку, то їхні показники змінилися наступним чином, згідно з даними CoinDesk:

Dogecoin – 0,059900 долара за монету, за останні 24 години монета впала в ціні на 2,62%, ринкова капіталізація становить 8,10 мільярда доларів;

за монету, за останні 24 години монета впала в ціні на ринкова капіталізація становить доларів; Cardano – 0,420400 долара за монету, за 24 години монета знецінилася на 2,48% , її ринкова капіталізація зупинилася на рівні 14,07 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета знецінилася на , її ринкова капіталізація зупинилася на рівні доларів; Solana – 33,79 долара за монету (+ 0,02 долара), ринкова капіталізація – 17,74 мільярда доларів.

Прогнози та заяви щодо криптовалют:

У німецькому Deutsche Bank вважають, що курс біткойна має всі шанси знову злетіти до 28 тисяч доларів за монету. При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. Додають що, ситуація буде залежати від динаміки на ринку акцій у США, інформує Bloomberg;

При чому цілком можливо, що це станеться вже до кінця 2022 року. Додають що, ситуація буде залежати від динаміки на ринку акцій у США, інформує Bloomberg; Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює криптовалюти. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона також закликала світі почати регулювати цей сектор.

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