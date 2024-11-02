Ціни на дорогоцінні метали суттєво впали: скільки коштує золото, мідь та срібло

Дорогоцінні метали закінчили черговий тиждень на ринку, зафіксувавши падіння цін. Йдеться про золото, срібло та мідь, які реагували на сигнали з США, Близького Сходу та Китаю.

Як змінилася ціна золота, срібла та міді за тиждень

Станом на кінець тижня, який завершився 1 листопада, золото подорожчало до 2750 доларів за тройську унцію. На кінець тижня дорогоцінний метал відійшов від максимуму попередньої сесії на 1,5%, інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Ринки продовжували оцінювати попит на безпеку напередодні президентських виборів у США. Водночас на динаміку впливає аналіз перспектив монетарної політики Федерального резерву. Паралельно політична невизначеність у США стала підтримкою для ціни на золото. До того ж тривала напруженість на Близькому Сході продовжувала підвищувати привабливість золота.

Нагадаємо, що до кінця 2025 року золото може подорожчати до 3 тисяч доларів за унцію. Це прогноз від Bank of America.

Срібло натомість зупинилося на рівні 32,42 долара за унцію, за даними Markets Insider. Метал завершив тиждень із негативною динамікою. Ба більше, срібло наблизилося до мінімального рівня за 2 тижні. На метал впливають ті ж фактори, що й на золото.

Ціна на мідь у п'ятницю зросла до 4,35 долара за фунт (0,45 кілограма). Метал отримав підтримку від даних про посилення виробничої активності у Китаї, який є ключовим споживачем міді у світі. Завдяки цьому зросли очікування щодо збільшення попиту на метал. Тоді як вартість тонни міді на кінець тижня становила 9660,09 долара, інформує портал LME.

Як змінилася вартість металів за 5 днів, згідно з даними MarketWatch

Ціна на срібло впала на 3,76%;

Золото подешевшало на 0,53%;

Мідь просіла в ціні на 0,55%.

Загалом за місяць мідь подешевшала на 4,85%, тоді як золото зросло в ціні на 2,73%. Срібло у жовтні також зафіксувало незначне зростання. Метал подорожчав на 0,65%.