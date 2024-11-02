Цены на драгоценные металлы существенно упали: сколько стоит золото, медь и серебро

Драгоценные металлы закончили очередную неделю на рынке, зафиксировав падение цен. Речь идет о золоте, серебре и меди, которые реагировали на сигналы из США, Ближнего Востока и Китая.

Как изменилась цена золота, серебра и меди за неделю

По состоянию на конец недели, которая завершилась 1 ноября, золото подорожало до 2750 долларов за тройскую унцию. К концу недели драгоценный металл отошел от максимума предыдущей сессии на 1,5%, информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Рынки продолжали оценивать спрос на безопасность накануне президентских выборов в США. В то же время на динамику влияет анализ перспектив монетарной политики Федерального резерва. Параллельно политическая неопределенность в США стала поддержкой для цены на золото. К тому же длительная напряженность на Ближнем Востоке продолжала повышать привлекательность золота.

Напомним, что к концу 2025 года золото может подорожать до 3 тысяч долларов за унцию. Это прогноз от Bank of America.

Серебро зато остановилось на уровне 32,42 доллара за унцию, по данным Markets Insider. Металл завершил неделю с отрицательной динамикой. Более того, серебро приблизилось к минимальному уровню за 2 недели. На металл влияют те же факторы, что и на золото.

Цена на медь в пятницу выросла до 4,35 доллара за фунт (0,45 килограмма). Металл получил поддержку от данных об усилении производственной активности в Китае, который является ключевым потребителем меди в мире. Благодаря этому выросли ожидания относительно увеличения спроса на металл. Тогда как стоимость тонны меди на конец недели составила 9660,09 доллара, информирует портал LME.

Как изменилась стоимость металлов за 5 дней, согласно данным MarketWatch

Цена на серебро упала на 3,76%;

Золото подешевело на 0,53%;

Медь просела в цене на 0,55%.

В целом за месяц медь подешевела на 4,85%, тогда как золото выросло в цене на 2,73%. Серебро в октябре также зафиксировало незначительный рост. Металл подорожал на 0,65%.