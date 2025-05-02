Яка ціна золота зараз

У п'ятницю, 2 травня, ціни на золото суттєво зросли. Золото дорожчає, як на спотовому ринку, так і на ф'ючерсному, інформує 24 Канал з посиланням на MarketWatch.

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Золото дорожчає на тлі знецінення долара США. Проте здорожчання золота обмежує рішення Китаю погодитися на торгові переговори з США. На цьому фоні на ринках зростають очікування щодо деескалації торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Загалом золото на спотовому ринку зросло на 0,5% до 3255,95 долара за унцію. Тоді як ф'ючерси на золото зросли на 1,4% до 3268,60 долара. Водночас дорогоцінний метал фіксував суттєві втрати на ринку протягом трьох днів поспіль. Золото за тиждень може впасти в ціні на 2%.

До теми! З початку року ціни на золото зросли майже на 24%.

В Україні також є значні запаси золота. Резерви оцінюються в понад 3 тисячі тонн. Основні родовища золота в Україні зосереджені в Закарпатській внутрішній западині, Українському щиті та Донецькій складчастій структурі. Водночас золото є важливою частиною золотовалютного резерву України. Золотий запас України оцінили в понад 2,7 мільярда доларів.