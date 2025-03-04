Стрімкий обвал триває: скільки коштує 1 юань в Росії
- Курс юаня в Росії знизився на 0,55%, зараз він становить 12,24 рубля, з початку року падіння майже 22%.
- Юань за останній місяць впав на 11,41%, але за тиждень показав зростання до долара на 1,68%.
Китайський юань знову втрачає позиції на російському ринку. Схожу динаміку демонструє й долар США.
Курс юаня до рубля
У вівторок, 4 березня, курс юаня демонструє від'ємну динаміку в Росії. Це досить різка зміна, оскільки минулий тиждень китайська валюта завершила із суттєвим зростанням, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.
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На момент створення цього матеріалу, курс юаня в Росії коливається на рівні 12,22 рубля. Наразі китайський юань подешевшав на 0,73%. З початку року юань зафіксував спад на майже 22%.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, частка юаня на ринку в Росії суттєво зросла.
Також за останній місяць китайська валюта впала в ціні на 11,41%. Водночас протягом останнього тижня юань демонстрував позитивну динаміку. Курс юаня до рубля зріс на 1,68%.
До теми! Юань також входить до топових резервних валют світу. На китайський юань припадає 247 мільярдів доларів або 2% світових резервів.
Нагадаємо, що долар США також втрачає позиції в Росії. За сьогодні американська валюта впала в ціні на 0,54%. До цього долар в Росії впав до мінімуму за 6 місяців на тлі зміни риторики у США щодо Москви.