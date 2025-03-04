Курс юаня к рублю
Во вторник, 4 марта, курс юаня демонстрирует отрицательную динамику в России. Это довольно резкое изменение, поскольку прошлую неделю китайская валюта завершила с существенным ростом, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.
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На момент создания этого материала, курс юаня в России колеблется на уровне 12,22 рубля. Сейчас китайский юань подешевел на 0,73%. С начала года юань зафиксировал спад почти на 22%.
Напомним, что, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, доля юаня на рынке в России существенно возросла.
Также за последний месяц китайская валюта упала в цене на 11,41%. В то же время в течение последней недели юань демонстрировал положительную динамику. Курс юаня к рублю вырос на 1,68%.
К теме! Юань также входит в топовые резервные валюты мира. На китайский юань приходится 247 миллиардов долларов или 2% мировых резервов.
Напомним, что доллар США также теряет позиции в России. За сегодня американская валюта упала в цене на 0,54%. До этого доллар в России упал до минимума за 6 месяцев на фоне изменения риторики в США в отношении Москвы.