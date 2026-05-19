Валюта прямує до нових рекордів: скільки гривень у 100 євро тепер

Євро дещо зріс на початку тижня. Проте ці коливання очікувані. Ситуація на валютному ринку загалом стабільна та передбачувана.

Який курс євро зараз?

19 травня офіційний курс євро – 51,41 гривні, повідомляє НБУ.

Водночас у банках середній курс євро, за даними видання "Мінфін", такий:

купівля – 51 гривні за євро;

продаж – 51,70 гривні за євро.

А от в обмінниках ситуація наступна:

купівля – 51,45 гривні за євро;

продаж – 51,63 гривні за євро.

У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що раптових курсових стрибків чи неочікуваних падінь на цьому тижні очікувати не варто.

Як каже Лєсовий, наразі на ринку зберігаються ті ж тенденції, що і на минулому тижні. Зокрема, орієнтація відбуватиметься саме на співвідношення пари євро / долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Курс євро в Україні, як і в минулі тижні, орієнтуватиметься на світові торги пари євро / долар. За всіма ознаками співвідношення цих валют навряд чи істотно зміниться і складе 1,16 – 1,18. Тобто, загальні "умови" валютного ринку не зміняться.

Важливо! Протягом цього тижня курс євро очікується в межах 50,50 – 52,50 гривень.

Скільки гривень можна отримати, якщо обміняти 100 євро?

Якщо здати 100 євро в банк, можна отримати орієнтовно – 5 100 гривень.

При здачі 100 євро в обмінник, реально отримати приблизно – 5 145 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 100 євро?

Для покупки 100 євро в банку, необхідно мати приблизно – 5 170 гривень.

А в обміннику покупка 100 євро обійдеться в орієнтовно – 5 163 гривень.

Що важливо знати про обмін євро тепер?