Який офіційний курс валюти?

Офіційний курс долара США 19 травня торгується по 44,15 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 8 копійок проти 18 травня. Офіційний курс євро становить 51,41 гривні, отже його ціна зросла на 15 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Обмінники не хочуть приймати деякі долари – чи законно це та куди можна скаржитися

А от 20 травня курс валют буде таким:

долар – 44,15 гривні (без змін);

євро – 51,29 гривні (-12 копійок).

Цікаво! Чинний рекорд американська валюта встановила у п'ятницю, 13 березня – 44,16 гривні за курсом Нацбанку.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 19 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,88 гривні , а продаж – по 44,39 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,99 гривні , а продаж – по 44 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,38 гривні, а продаж – по 44,09 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 19 травня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,10 гривні , а продаж – по 51,80 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,50 гривні , а продаж – по 51,65 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,31 гривні, а продаж – по 51,86 гривні.

Що впливає на курс валюти?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий назвав головні чинники, які наразі прямо або опосередковано впливають на валютний ринок.

Насамперед йдеться про рівень споживчих цін на тлі прискорення інфляції й подорожчання пального через геополітичну напруженість у світі, зокрема навколо Ормузької протоки.

Не варто забувати й про економічні наслідки російської агресії та ситуацію на фронті. Також на настроях "грають" терміни надходження нових траншів міжнародної макрофінансової підтримки України.