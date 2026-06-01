Курс знижується з 1 червня: скільки гривень в 100 євро тепер

Курс валют в Україні залишається майже незмінним. Вагомих змін з 1 червня не відбулося. Загальна ситуація на валютному ринку протягом цього місяця очікується стабільна.

Який курс євро в Україні 1 червня?

Станом на 1 червня, офіційний курс євро в Україні – 51,5545 гривні, повідомляє НБУ.

У банках середній курс євро, за даними видання "Мінфін", такий:

купівля – 51,25 гривні за євро;

продаж – 51,91 гривні за євро.

В обмінниках ситуація наступна:

купівля – 51,60 гривні за євро;

продаж – 51,78 гривні за євро.

Як вказав у ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вагомих змін курсу у червні не очікується. Євро протягом першого місяця літа, імовірно, перебуватиме в межах від 51 до 52 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Показово, що навіть за складного початку року – з атаками на енергетичну інфраструктуру, зростанням витрат бізнесу та подорожчанням імпортних товарів – гривня послаблювалася поступово.

Скільки гривень треба, щоб купити 100 євро зараз?

для покупки 100 євро у банку, зараз потрібно майже – 5 191 гривня;

при покупці 100 євро в обміннику, доведеться витратити орієнтовно – 5 178 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 100 євро?

при здачі 100 євро в банк, можна отримати орієнтовно – 5 125 гривень;

якщо здавати 100 євро в обміннику, можна виручити приблизно – 5 160 гривень.

Що важливо знати про обмін євро зараз?