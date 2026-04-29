100 євро: це скільки зараз в гривнях

В Україні курс євро залишається відносно стабільним. Відчутне падіння цієї валюти сталося на початку 20-х чисел квітня. Наразі ж відбуваються лише незначні коливання.

Який курс євро в Україні зараз?

Станом на 29 квітня, офіційний курс євро – 51,4999 гривні, повідомляє НБУ.

Середній курс євро у банках, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий:

купівля – 51,25 гривні за євро;

продаж – 51,90 гривні за євро.

В обмінниках середній курс такий:

купівля – 51,50 гривні за євро;

продаж – 51,67 гривні за євро.

Те, як саме змінюватиметься курс євро, наразі прогнозувати важко. Адже Європа сильно залежна від імпорту нафти. Відповідно, на неї надзвичайно впливають події на Близькому Сході, розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

До того ж потрібно враховувати, що курс євро в Україні формується під впливом світового ринку. Насамперед грають роль співвідношення:

євро-долар;

гривня-долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Для України це означає, що кожна "сота" у парі євро-долар додає орієнтовно 40 – 50 копійок до поточного курсу євро.

Скільки можна отримати, якщо здати 100 євро?

якщо обмінювати 100 євро в банку, зараз можна отримати орієнтовно – 5 125 гривень;

при здачі 100 євро в обмінник, вдасться виручити уже приблизно – 5 150 гривень.

Яку суму потрібно витратити, щоб купити 100 євро?

наразі для придбання 100 євро в банку необхідно мати орієнтовно – 5 190 гривень;

для купівлі 100 євро в обміннику, необхідно уже приблизно – 5 167 гривень.

Що ще важливо знати про обмін євро зараз?