Як змінився курс валют в обмінниках після нового рекорду євро в Україні

У понеділок, 15 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,81 гривні, тоді як євро побило історичний максимум у 52,03 гривні. Як змінилися ціни в банках та обмінниках – читайте далі.

Який курс валюти в банках

Станом на ранок 16 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,55 гривні (без змін), а продаж по 45,09 гривні (-1 копійка).

(без змін), а продаж по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 51,60 гривні (-10 копійок), а продаж – по 52,45 гривні (+15 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,90 гривні (без змін), а продаж – по 44,96 гривні (-6 копійок).

(без змін), а продаж – по (-6 копійок). Натомість купівля євро проходить по 52,10 гривні (-4 копійки), а продаж – по 52,30 гривні (-9 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,45 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,95 гривні (+2 копійок).

(-1 копійка), а продають – по (+2 копійок). Євро купують по 51,93 гривні (-6 копійок), а продають – по 52,43 гривні (-4 копійки).

Від чого залежить курс євро в Україні

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що курс євро в Україні формується під впливом як внутрішніх процесів на ринку, так і глобальних тенденцій.

Зокрема, він залежить співвідношення євро та долара на міжнародних торгах. Наприклад, цього тижня воно, ймовірно, перебуватиме в межах 1,15 – 1,18, відтак це означає діапазон 51 – 52,50 гривні.

Тож навіть попри безпекові виклики та психологічний тиск суттєвих потрясінь на валютному ринку не прогнозують. Натомість коридор змін вартості долара очікують у межах 44,40 – 45,10 гривні.