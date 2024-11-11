Інвестори роблять ставку на Індію

Схоже, що інвестори знайшли відносну безпеку на індійських фінансових ринках після перемоги Дональда Трампа на виборах. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Річ у тому, що ринки готуються до економічної політики Дональда Трампа. Перемога Трампа породила значну невизначеність для інвесторів. Наразі інвестори вважають, що Індію можуть оминути наслідки нового президента США. В тому числі йдеться про протекціонізм у сфері торгівлі, який може спричинити волатильність на ринках, що розвиваються.

На думку інвесторів та аналітиків, високі темпи зростання економіки Індії, обмежена залежність від споживчих ринків Китаю та США, значний попит на акції на місцевому ринку та центральний банк, який забезпечує валютну стабільність, сприятимуть підвищенню привабливості країни на тлі глобальної нестабільності.

Ще один фактор впливу – це обмежена залежність індійських компаній від експортних надходжень.

Це важливо, оскільки ринки побоюються, що Дональд Трамп повернеться до своєї політики "Америка понад усе", провокуючи нові глобальні торгівельні війни.