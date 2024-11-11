Евро падает в цене

Курс евро оказался под давлением после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Политик предлагает введение тарифов на импорт, что может повредить европейскому экспорту и повысит риск глобальной торговой войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кроме того, на валюту давит политическая турбулентность в Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы. В частности, в понедельник, 11 ноября, евро упало до самого низкого уровня с конца июня. Курс евро упал ниже 1,07 доллара, по данным Trading Economics.

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Сейчас трейдеры тщательно следят за развитием событий в Германии, а также за экономическими и монетарными сигналами. Ведь ожидания того, что Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система США, давит на позиции единой валюты Еврозоны валюту.

В то же время доллар растет в цене на фоне прогнозов, что политика Дональда Трампа может увеличить инфляцию в стране. Это потенциально может ограничить способность центробанка снижать стоимость заимствований. Напомним, что 7 ноября Федеральный резерв объявил о снижении процентных ставок на 25 пунктов. Центробанк принял такое решение во второй раз в 2024 году.