Курс євро злетів до рекордного рівня з осені 2024 року

Курс євро продовжує зростати. Ба більше валюта досягнула пікового рівня з минулого року.

Курс євро зріс до пікового рівня з кінця 2024 року

У четвер, 10 квітня, курс євро наблизився до позначки 1,11 долара. Крім того, валюта досягнула максимуму з кінця вересня 2024 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Підтримкою для євро стало рішення Європейського Союзу про призупинення запровадження нових мит на американські товари терміном на 90 днів. Блок має на меті провести переговори про торгівлю з США. Аналогічне рішення щодо тарифів ухвалили й США.

Ці заходи трохи пом'якшили побоювання щодо сповільнення глобальної економіки та зростання інфляції. З іншого боку, вони сприяли появі нової хвилі невизначеності, яка може тривати місяцями. Також фінансові ринки скоригували свої прогнози щодо подальшої монетарної політики Європейського центрального банку.

Що відомо про ЄЦБ Це центральний банк Єврозони, де в обігу перебуває валюта євро.

Наразі ймовірність зниження процентної ставки в квітні знизилася до 90%. Нагадаємо, що влітку 2024 року ЄЦБ почав знижувати ставки вперше за 5 років.