Скільки коштує 500 євро в Україні

Станом на 2 жовтня 2024 року НБУ встановив курс євро на рівні 45,71 гривні. При цьому поточний рік єдина валюта Єврозони починала з ціною в 41,99 гривні.

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Водночас середній курс євро на сьогодні у банках України коливається на рівні 45,70 гривні для купівлі та 46,30 гривні для продажу. Про це свідчать дані порталу "Мінфін". Тоді як обмінники купують євро по 45,76 гривні, а продають – по 46,30 гривні, за даними finance.ua. Додамо, що гривня в останні дні зміцнює свої позиції щодо євро.

Важливо! Це означає, що за 500 євро в банках та в обмінниках потрібно буде в середньому заплатити 23 150 гривень.

Нагадаємо, що в Румунії розповіли про готовність країни до переходу на євро. Глава місцевого центрального банку розповів, що в країні існує проблема з дефіцитом державного бюджету, а також заявив, що це заважає реалізувати запровадження євро.