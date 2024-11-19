Що буде з курсом євро до кінця року

Український експерт розповів, чого можна чекати від євро до кінця року. Зокрема, він згадав про наслідки перемоги Трампа на виборах у США для валютного ринку.

Що буде з євро найближчим часом

Український економіст та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що у 2024 році євро не опуститься нижче 1 долара. Про це пише 24 Канал з посиланням на "РБК Україна".

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За словами експерта, подальше зростання євро буде значно залежати від розвитку ситуації в Україні. Мовляв, перехід війни у "холодну фазу" може позитивно вплинути на динаміку єдиної валюти Єврозони.

До теми! Шевчишин згадав, що Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у 2024 році, під час своєї першої каденції вів торгівельну війну з Китаєм шляхом запровадження санкцій та обмежень. Проте з європейцями американський політик, як правило, знаходив компроміси.

Водночас фінансовий аналітик згадав і про інший бік медалі. Йдеться про трильйонні борги США. Зокрема, Дональд Трамп може знизити податки та посилити протекціонізм. У результаті можуть виникнути питання щодо привабливості долара. Нагадаємо, що відразу після перемоги Трамп Індекс долара США стрімко подорожчав, зафіксувавши на ринку найкращий денний приріст з 2020 року.

На думку аналітики, що американці постануть перед вибором: або коригувати політику протекціонізму, або збільшувати державний борг. Обидві ці опції сприятимуть стрімкому зміцненню долара щодо євро. Таким чином, після повернення до паритету європейська валюта з часом має стабілізуватися на попередніх рівнях.