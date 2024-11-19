Что будет с курсом евро до конца года

Украинский эксперт рассказал, чего можно ждать от евро до конца года. В частности, он упомянул о последствиях победы Трампа на выборах в США для валютного рынка.

Что будет с евро в ближайшее время

Украинский экономист и финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что в 2024 году евро не опустится ниже 1 доллара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК Украина".

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По словам эксперта, дальнейший рост евро будет значительно зависеть от развития ситуации в Украине. Мол, переход войны в "холодную фазу" может положительно повлиять на динамику единой валюты Еврозоны.

К теме! Шевчишин вспомнил, что Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в 2024 году, во время своей первой каденции вел торговую войну с Китаем путем введения санкций и ограничений. Однако с европейцами американский политик, как правило, находил компромиссы.

В то же время финансовый аналитик вспомнил и о другой стороне медали. Речь идет о триллионных долгах США. В частности, Дональд Трамп может снизить налоги и усилить протекционизм. В результате могут возникнуть вопросы относительно привлекательности доллара. Напомним, что сразу после победы Трамп Индекс доллара США стремительно подорожал, зафиксировав на рынке лучший дневной прирост с 2020 года.

По мнению аналитики, что американцы встанут перед выбором: либо корректировать политику протекционизма, либо увеличивать государственный долг. Обе эти опции будут способствовать стремительному укреплению доллара относительно евро. Таким образом, после возвращения к паритету европейская валюта со временем должна стабилизироваться на прежних уровнях.