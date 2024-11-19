Світовий ринок нафти

У вівторок, 19 листопада, ціни на нафту демонструють стабільну динаміку. При цьому попередній торговий день на ринку зафіксували істотне зростання цін на чорне золото. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Обидва еталонні бренди нафти завершили попередній торговий день, зрісши на понад 2 долари за барель. Зростання цін на нафту спровокувала зупинка видобутку на норвезькому нафтовому родовищі. Крім того, на ринок впливає обережність інвесторів на тлі побоювань ескалації російсько-української війни.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent впала в ціні на 2 центи або до 73,28 долара за барель. Йдеться про ф'ючерси з постачанням у січні. Водночас грудневі контракти на американську сировину WTI подешевшали на 3 центи. Сорт нафти торгується на рівні 69,13 долара за барель. Січневі ф'ючерси на WTI, якими торгують більш активно, втратили в ціні 6 центів до 69,11 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: