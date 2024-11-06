Курс долара на сьогодні

Під час торгів у середу, 6 листопада, долар США стрімко зростає в ціні. Ба більше, долар зафіксував найбільший денний приріст з березня 2020 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Нафта відреагувала на результати президентських виборів у США різкою зміною

Долар дорожчає на тлі так званих "торгів за Трампа", коли трейдери все частіше роблять ставки на перемогу колишнього президента на виборах у США. Наразі Дональд Трамп випереджає Гарріс у підрахунку голосів, який ще триває. Тоді як світові лідери почали вітати представника Республіканської партії з перемогою.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 106,52;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Зростання американської валюти почалося після перших ознак перемоги республіканців у штаті Джорджія і набирало обертів протягом дня.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США зріс на 1,63% до 105,04. До цього долар досягав позначки на рівні 105,19, що є максимумом за 4 місяці. Це стало найкращим днем для валюти на ринку з березня 2020 року.

На момент створення цього матеріалу, долар торгується на рівні до 104,92, за даними Yahoo!Finance. Цей показник зріс на 1,37%. Діапазон коливання за день становить 104,04 – 105,31.