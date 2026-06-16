НБУ встановив курс валюти на 17 червня – чи подешевшає євро після нового рекорду

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на середу, 17 червня. Після нового історичного максимуму євро дещо подешевшало.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 16 червня торгувався по 44,81 гривні, тобто ціна американської валюти фактично залишилася без змін проти 15 червня. Офіційний курс євро становив 52,03 гривні, отже його ціна зросла на 18 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 17 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,78 гривні (-3 копійки);

євро – 51,94 гривні (-9 копійок).

До слова, чинний рекорд ціни американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 16 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,55 гривні , а продаж – по 45,05 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля та продаж в середньому були по 44,90 гривні ;

по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,46 гривні, а продаж – по 44,92 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 16 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,60 гривні , а продаж – по 52,32 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 52,10 гривні , а продаж – по 52,27 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,96 гривні, а продаж – по 52,39 гривні.

Чи може ситуація покращитися влітку

Раніше в коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що на початку літа в Україні збільшується пропозиція овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції, що зазвичай стримує зростання цін на окремі товари.

Саме таке сезонне подешевшання може позитивно вплинути на курсову ситуацію, адже помірний інфляційний тиск зменшує ризики для гривні. Щоправда, у разі виникнення дисбалансів Нацбанк і надалі здатен оперативно втручатися на валютний ринок заради підтримання балансу.