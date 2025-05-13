Що буде з євро

За останні понад 10 років США були головним магнітом для капіталу. Це сприяло зміцненню позицій долара на ринку, що тиснуло на євро. Проте найбільші інвестори у світі вважають, що ситуація може змінитися. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Річ у тому, що курс євро демонструє найкращі показники за останні два десятиліття, тоді як інвестори та трейдери починають робити ставку на єдину валюту Єврозони. Прагнення Дональда Трампа радикально змінити світову торгівлю подарувала європейським політикам важливу можливість. Йдеться про шанс отримати валюту, яка буде підтримувати сильну, стабільну економічну силу, а не розколотий, схильний до криз континент.

Нагадаємо, що курс євро зростав найшвидшими темпами за 15 років. Крім того, в цьому місяці курс євро до долара зріс до максимуму з листопада 2021 року. Цьому сприяли кілька факторів:

Обвал долара США;

Побоювання щодо незалежності центрального банку США.

Водночас курс євро негативно відреагував на деескалацію торгового протистояння між США та Китаєм. Адже долар почав відновлювати позиції на ринку, що тисне на інші валюти, зокрема, й євро.



