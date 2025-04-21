Курс євро до долара

Курс євро зріс до пікового рівня з листопада 2021 року. Зростання євро пов'язане зі знеціненням долара США та зростання побоювань щодо незалежності центрального банку США, інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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На динаміку пари євро – долар вплинули останні заяви президента США Дональда Трампа щодо діяльності Федерального резерву та його очільника Джерома Пауелла. Зокрема, Трамп заявив, що незадоволений роботою Пауелла. Крім того, Трамп наголосив, якщо він захоче, аби глава ФРС пішов з посади, то це станеться дуже швидко.

Важливо! На момент створення цього матеріалу, курс євро коливається на рівні 1,14 долара США. З початку року вартість валюти зросла майже на 10%, за даними Google Фінанси.

У квітні курс євро до долара зріс на понад 5%, оскільки інвестори все частіше ставлять питання щодо домінування долара США у світовій фінансовій системі. Крім того, вони звернули увагу на євро, як на альтернативу на ринку. Єдина валюта Єврозони також отримала додаткову підтримку від очікувань щодо збільшення витрат на оборонний сектор в Німеччині.

Нагадаємо, що євро зростає в ціні найшвидшими темпами за 15 років. Зокрема, у середині квітня трейдери прогнозували зростання курсу євро до 1,20 долара.