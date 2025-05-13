Акції США злетіли в ціні

Американські та китайські чиновники під час переговорів у Швейцарії досягли низки домовленостей щодо торгівлі та мит на імпортні товари. Фондовий ринок США відразу відреагував на паузу в торговій війні між передовими економіками світу, пише 24 Канал з посиланням на AP.

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Ключові індекси на фондовому ринку США відреагували зростанням на результати переговорів американських та китайських чиновників:

Індекс Доу-Джонса зріс на 2,5%;

Індекс S&P 500 подорожчав на 2,85%;

Індекс Nasdaq Composite додав в ціні 4%.

Зокрема, суттєво зростання на біржі продемонстрували компанії з технологічного сектору, а також виробники мікрочипів. Для прикладу, акції компанії Nvidia подорожчали на 4,47%, а цінні папери AMD – на 6,67%. Акції компанії Apple додали в ціні 6,49%, тоді як цінні папери Amazon подорожчали на 8,58%. Акції найбільшого виробника мікрочипів Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) на американській біржі подорожчали на 5,65%.

До теми! Долар США зріс в ціні до пікового рівня за 4 тижні після завершення переговорів США та Китаю. Натомість курс євро суттєво впав щодо долара, зафіксувавши найнижчий рівень з початку квітня 2025 року.

Дохідність казначейських облігацій також демонструвала позитивну динаміку на ринку. На облігації впливали очікування щодо діяльності Федеральної резервної системи США. Мовляв, центробанку США не потрібно буде так суттєво знижувати процентні ставки у 2025 році, аби захистити економіку країни від шкоди, пов’язаної з тарифами.